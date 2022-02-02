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Столтенберг приветствовал решение США направить дополнительные силы в Европу

Столтенберг приветствовал решение США направить дополнительные силы в Европу Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение США направить дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию, выделить 8,5 тыс человек для сил реагирования НАТО и передать под командование альянса авианосную группу в Средиземном море.
Другие страны
2 февраля 2022 г. 21:59
Столтенберг приветствовал решение США направить дополнительные силы в Европу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение США направить дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию, выделить 8,5 тыс человек для сил реагирования НАТО и передать под командование альянса авианосную группу в Средиземном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении генсека НАТО.

"Я приветствую решение США развернуть дополнительные силы в Германии, Польше и Румынии, усиливая способности НАТО к сдерживанию и обороне. Эти силы дополнят другие недавние усилия США для общей обороны, включая выделение 8,5 тыс. человек для Сил реагирования НАТО и передачу под командование НАТО авианосной группы и авианосца Harry Truman в Средиземном море", - говорится в заявлении.

Он подчеркнул, что "другие страны альянса также предоставляют свои силы для НАТО на земле, на воде и в воздухе". По его словам, альянс повысил готовность своих Сил реагирования и обдумывает возможность развертывания дополнительных боевых групп на юго-востоке. Столтенберг считает развертывание новых сил НАТО близ границ России "оборонительным и пропорциональным", и эта мера "посылает сигнал, что альянс сделает все необходимое для защиты всех стран-членов".

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq ABŞ-ın Avropaya əlavə qüvvələr göndərmək qərarını alqışlayıb

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