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Столтенберг приветствовал одобрение заявки Швеции в НАТО комитетом парламента Турции

Столтенберг приветствовал одобрение заявки Швеции в НАТО комитетом парламента Турции Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение комитета турецкого парламента по международным делам одобрить прием Швеции в Североатлантический альянс.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 02:51
Столтенберг приветствовал одобрение заявки Швеции в НАТО комитетом парламента Турции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение комитета турецкого парламента по международным делам одобрить прием Швеции в Североатлантический альянс.

Как передает Report, об этом сообщает "Анадолу".

"Я приветствую результаты голосования комитета по иностранным делам турецкого парламента в пользу ратификации вступления Швеции в НАТО. Рассчитываю на Турцию и Венгрию в том, чтобы они как можно скорее завершили ратификацию", - сказал Столтенберг.

По его словам, вступление Швеции в альянс "сделает НАТО еще более сильной".

Власти США тоже заявили, что рады решению комитета турецкого парламента.

"Мы приветствуем успехи в турецком парламенте в вопросе вступления Швеции, и мы ждем, когда весь парламент ратифицирует заявку", - отметил представитель госдепа в электронном письме, направленном агентству "Анадолу".

В Вашингтоне добавили, что быстрое вступление в НАТО Швеции, эффективнейшего партнера для обороны, укрепит альянс.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq İsveçin NATO-ya müraciətinin Türkiyə parlamenti tərəfindən qəbulunu alqışlayıb

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