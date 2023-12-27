Столтенберг приветствовал одобрение заявки Швеции в НАТО комитетом парламента Турции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение комитета турецкого парламента по международным делам одобрить прием Швеции в Североатлантический альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение комитета турецкого парламента по международным делам одобрить прием Швеции в Североатлантический альянс.

Как передает Report, об этом сообщает "Анадолу".

"Я приветствую результаты голосования комитета по иностранным делам турецкого парламента в пользу ратификации вступления Швеции в НАТО. Рассчитываю на Турцию и Венгрию в том, чтобы они как можно скорее завершили ратификацию", - сказал Столтенберг.

По его словам, вступление Швеции в альянс "сделает НАТО еще более сильной".

Власти США тоже заявили, что рады решению комитета турецкого парламента.

"Мы приветствуем успехи в турецком парламенте в вопросе вступления Швеции, и мы ждем, когда весь парламент ратифицирует заявку", - отметил представитель госдепа в электронном письме, направленном агентству "Анадолу".

В Вашингтоне добавили, что быстрое вступление в НАТО Швеции, эффективнейшего партнера для обороны, укрепит альянс.