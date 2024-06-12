Столтенберг: Поставки оружия Украине станут обязательными для стран НАТО

Поставки оружия в Украину станут обязательными для стран НАТО, их будут координировать командные структуры альянса под руководством генерала Кристофера Каволи.

Поставки оружия в Украину станут обязательными для стран НАТО, их будут координировать командные структуры альянса под руководством генерала Кристофера Каволи.

Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы видели, что США 6 месяцев согласовывали дополнительную помощь Украине, мы также видим, что не все страны НАТО поставили оружие. Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными. Разница в том, что тогда мы будем использовать командную структуру и общее финансирование НАТО. Чем дольше идет война, тем важнее для нас предсказуемость, отчетность и справедливое распределение расходов", - сказал он.