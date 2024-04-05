Столтенберг: Поставки истребителей F-16 Украине не смогут кардинально изменить ход боевых действий

Поставки истребителей F-16 Украине важны, но не смогут кардинально изменить ход боевых действий.

Поставки истребителей F-16 Украине важны, но не смогут кардинально изменить ход боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Тот факт, что союзники по НАТО поставляют F-16, а также тренируют пилотов и поставляют оружие для F-16 - это еще один пример значительной военной поддержки Украины от союзников по НАТО. Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не серебряная пуля, которая может изменить всю войну. Однако F-16 важны", - заявил Столтенберг.