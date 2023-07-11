О нас

Столтенберг: Поставки F-16 Анкаре не являются частью сделки по приему Швеции в НАТО

Столтенберг: Поставки F-16 Анкаре не являются частью сделки по приему Швеции в НАТО Поставки американских истребителей F-16 в Турцию не являются частью сделки по приему Швеции в НАТО.
Другие страны
11 июля 2023 г. 11:57
Столтенберг: Поставки F-16 Анкаре не являются частью сделки по приему Швеции в НАТО

Поставки американских истребителей F-16 в Турцию не являются частью сделки по приему Швеции в НАТО.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на публичном форуме НАТО перед встречей лидеров альянса.

"Турция ясно дала понять, что вопрос поставок F-16 не является частью сделки по Швеции. Однако в рамках этих договоренностей отменены ограничения на поставки оружия Турции со стороны других стран НАТО", - сказал Столтенберг.

"Решение о F-16 - это собственное решение США, - продолжил он. - Я приветствую диалог по F-16, однако это не часть вчерашней сделки".

США в 2019 году расторгли контракт с Турцией на поставку этой стране 100 истребителей пятого поколения F-35, за которые Турция к тому времени уже уплатила 1,4 млрд долларов. Так Вашингтон наказал Анкару за отказ расторгнуть по требованию США сделку по приобретению российских систем ПВО С-400.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
6 июля 2023 г. 12:12
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
5 июля 2023 г. 18:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi