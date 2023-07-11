Столтенберг: Поставки F-16 Анкаре не являются частью сделки по приему Швеции в НАТО

Поставки американских истребителей F-16 в Турцию не являются частью сделки по приему Швеции в НАТО.

Поставки американских истребителей F-16 в Турцию не являются частью сделки по приему Швеции в НАТО.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на публичном форуме НАТО перед встречей лидеров альянса.

"Турция ясно дала понять, что вопрос поставок F-16 не является частью сделки по Швеции. Однако в рамках этих договоренностей отменены ограничения на поставки оружия Турции со стороны других стран НАТО", - сказал Столтенберг.

"Решение о F-16 - это собственное решение США, - продолжил он. - Я приветствую диалог по F-16, однако это не часть вчерашней сделки".

США в 2019 году расторгли контракт с Турцией на поставку этой стране 100 истребителей пятого поколения F-35, за которые Турция к тому времени уже уплатила 1,4 млрд долларов. Так Вашингтон наказал Анкару за отказ расторгнуть по требованию США сделку по приобретению российских систем ПВО С-400.