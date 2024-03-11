Столтенберг попросил Макрона консультироваться с НАТО по важным вопросам

НАТО не планирует направлять войска в Украину. Во избежание роста эскалации и разногласий среди членов альянса, президенту Франции Эммануэлю Макрону следует обсуждать с участниками организации такие важные вопросы, как отправка сил НАТО на помощь Вооружен

НАТО не планирует направлять войска в Украину. Во избежание роста эскалации и разногласий среди членов альянса, президенту Франции Эммануэлю Макрону следует обсуждать с участниками организации такие важные вопросы, как отправка сил НАТО на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом французского лидера попросил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО не планирует отправлять войска в Украину и НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта. Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас", - заявил генсек на вопрос журналистов о недавнем предложении Макрона.