Столтенберг подтвердил консультации в НАТО об отправке Украине танков

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил на полях Всемирного экономического форума в Давосе проведение консультаций между странами НАТО об отправке танков и других современных вооружений на Украину.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил на полях Всемирного экономического форума в Давосе проведение консультаций между странами НАТО об отправке танков и других современных вооружений в Украину.

Как сообщает Report cо ссылкой ТАСС, об этом передает агентство Reuters.

"В НАТО проходят консультации о поставках основных боевых танков в Украину", - цитирует генсека агентство. Он также заявил, что Украине нужны не только танки, но и "больше систем ПВО", а также "запчасти, боеприпасы и обслуживание уже переданной техники".