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Столтенберг подтвердил консультации в НАТО об отправке Украине танков

Столтенберг подтвердил консультации в НАТО об отправке Украине танков Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил на полях Всемирного экономического форума в Давосе проведение консультаций между странами НАТО об отправке танков и других современных вооружений на Украину.
Другие страны
18 января 2023 г. 19:11
Столтенберг подтвердил консультации в НАТО об отправке Украине танков

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил на полях Всемирного экономического форума в Давосе проведение консультаций между странами НАТО об отправке танков и других современных вооружений в Украину.

Как сообщает Report cо ссылкой ТАСС, об этом передает агентство Reuters.

"В НАТО проходят консультации о поставках основных боевых танков в Украину", - цитирует генсека агентство. Он также заявил, что Украине нужны не только танки, но и "больше систем ПВО", а также "запчасти, боеприпасы и обслуживание уже переданной техники".

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