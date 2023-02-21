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Столтенберг подтвердил, что уйдет в отставку осенью

Столтенберг подтвердил, что уйдет в отставку осенью Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть свой пост осенью 2023 года.
Другие страны
21 февраля 2023 г. 01:00
Столтенберг подтвердил, что уйдет в отставку осенью

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть свой пост осенью 2023 года.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

"Я ухожу этой осенью. Уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену", - сказал он.

На вопрос о том, готов ли он остаться, если его попросят представители входящих в альянс стран, Столтенберг заявил, что не хотел бы спекулировать о том, чего еще не произошло. "Я сосредоточен на том, чтобы обеспечить помощь НАТО Украине", - отметил он.

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску отметила агентству DPA, что Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре этого года. Агентство отмечает, что он уже трижды продлевал срок своих полномочий, и занимает пост генсека почти девять лет.

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