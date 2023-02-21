Столтенберг подтвердил, что уйдет в отставку осенью

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть свой пост осенью 2023 года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть свой пост осенью 2023 года.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

"Я ухожу этой осенью. Уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену", - сказал он.

На вопрос о том, готов ли он остаться, если его попросят представители входящих в альянс стран, Столтенберг заявил, что не хотел бы спекулировать о том, чего еще не произошло. "Я сосредоточен на том, чтобы обеспечить помощь НАТО Украине", - отметил он.

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску отметила агентству DPA, что Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре этого года. Агентство отмечает, что он уже трижды продлевал срок своих полномочий, и занимает пост генсека почти девять лет.