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Столтенберг ожидает от Конгресса США скорого одобрения помощи Украине

Столтенберг ожидает от Конгресса США скорого одобрения помощи Украине Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает от Конгресса США скорого одобрения нового пакета помощи Украине.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 15:25
Столтенберг ожидает от Конгресса США скорого одобрения помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает от Конгресса США скорого одобрения нового пакета помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи министров обороны НАТО.

"Я приветствую решение ЕС о выделении помощи [50 млрд евро на ближайшие четыре года], и ожидаю, что вскоре последует одобрение со стороны Конгресса США", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что в ходе своего последнего визита в США в конце января он провел несколько встреч с конгрессменами-республиканцами, убеждая их поддержать пакет помощи Украине.

"Я услышал от них слова широкой поддержки НАТО и Украины. Я приветствую решение в Сенате, и ожидаю, что за этим скоро последует решение Палаты представителей Конгресса США", - отметил он.

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