Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что остается на своем посту до 1 октября 2024 года.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что остается на своем посту до 1 октября 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил сам Столтенберг.

Его полномочия истекают 30 сентября.

Ранее сообщалось о том, что дипломаты НАТО отмечают способность Столтенберга управлять военным альянсом в кризисных ситуациях. Они считают, что продление срока полномочий генсека позволит сэкономить время и сосредоточить внимание на поддержке Украины вместо того, чтобы погружаться в дебаты о личностях кандидатов.