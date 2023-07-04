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Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что остается на своем посту до 1 октября 2024 года.
Другие страны
4 июля 2023 г. 13:27
Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что остается на своем посту до 1 октября 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил сам Столтенберг.

Его полномочия истекают 30 сентября.

Ранее сообщалось о том, что дипломаты НАТО отмечают способность Столтенберга управлять военным альянсом в кризисных ситуациях. Они считают, что продление срока полномочий генсека позволит сэкономить время и сосредоточить внимание на поддержке Украины вместо того, чтобы погружаться в дебаты о личностях кандидатов.

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Версия на английском языке NATO agrees to extend boss Stoltenberg's term by a year
Версия на азербайджанском языке Stoltenberq daha bir il NATO-nun baş katibi vəzifəsində qalacaq

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