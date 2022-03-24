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Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год Генсек НАТО Йенс Столтенберг, срок полномочий которого истекает в сентябре этого года, останется на своем посту еще на год.
Другие страны
24 марта 2022 г. 14:19
Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, срок полномочий которого истекает в сентябре этого года, останется на своем посту еще на год.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила норвежская телекомпания TV2 со ссылкой на свои источники.

"TV 2 стало известно, что период работы Столтенберга на посту главы НАТО будет продлен еще на год", - сообщила телекомпания. При этом ТВ ссылается на премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, который подтверждает, что Норвегия поддержит решение о продлении срока полномочий Столтенберга, если такое решение будет принято альянсом.

"Мы видим, что союзники альянса удовлетворены работой Столтенберга в качестве генсека. Норвегия разделяет это мнение", - приводятся в сообщении слова Стёре. Он также добавил, что говорил на эту тему со Столтенбергом и считает, что на тему продления его полномочий не может быть больших споров.

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