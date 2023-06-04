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Столтенберг: Организаторы демонстраций пытаются помешать Швеции вступить в НАТО

Столтенберг: Организаторы демонстраций пытаются помешать Швеции вступить в НАТО Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в НАТО.
Другие страны
4 июня 2023 г. 19:12
Столтенберг: Организаторы демонстраций пытаются помешать Швеции вступить в НАТО

Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в НАТО.

Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Швеция выполнила свои обязательства. Были предприняты конкретные шаги и изменены законы. Я признаю, что демонстрации в Швеции создали трудности. Свобода собраний и свобода выражения мнений должны быть защищены и соблюдены. Но организаторы этих демонстраций пытаются помешать Швеции вступить в НАТО", - подчеркнул он.

Столтенберг сообщил, что "во время сегодняшней встречи с президентом Эрдоганом договорился, что следующее заседание Постоянного совместного механизма со Швецией состоится 12 июня". При этом он отметил, что у Турции еще есть время, чтобы ратифицировать заявку Швеции до саммита НАТО в Вильнюсе.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: "Nümayişlərin təşkilatçıları İsveçin NATO-ya üzv olmasına mane olmağa çalışırlar"

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