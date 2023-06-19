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Столтенберг: Опустошены склады оружия и боеприпасов НАТО

Столтенберг: Опустошены склады оружия и боеприпасов НАТО Склады оружия и боеприпасов НАТО опустошены и должны быть восстановлены в кратчайшие сроки.
Другие страны
19 июня 2023 г. 18:53
Столтенберг: Опустошены склады оружия и боеприпасов НАТО

Склады оружия и боеприпасов НАТО опустошены и должны быть восстановлены в кратчайшие сроки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил сегодня, выступая на экономической конференции "День германской промышленности" в Берлине.

"Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО", - сказал Столтенберг.

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