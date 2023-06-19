Столтенберг: Опустошены склады оружия и боеприпасов НАТО

Склады оружия и боеприпасов НАТО опустошены и должны быть восстановлены в кратчайшие сроки.

Склады оружия и боеприпасов НАТО опустошены и должны быть восстановлены в кратчайшие сроки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил сегодня, выступая на экономической конференции "День германской промышленности" в Берлине.

"Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО", - сказал Столтенберг.