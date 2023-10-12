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Столтенберг объявил о начале практического выполнения военных планов НАТО

Столтенберг объявил о начале практического выполнения военных планов НАТО НАТО приступает к практическому выполнению своих новых военных планов, включая размещение сил у границ России и адаптацию своих командных структур.
Другие страны
12 октября 2023 г. 19:10
Столтенберг объявил о начале практического выполнения военных планов НАТО

НАТО приступает к практическому выполнению своих новых военных планов, включая размещение сил у границ России и адаптацию своих командных структур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи министров обороны альянса.

"Министры обороны НАТО обсудили прогресс в усилении нашей обороны. На саммите в Вильнюсе в июле 2023 года мы утвердили самые обширные оборонные планы с момента завершения холодной войны. Сейчас мы делаем следующие шаги - определяем силы для развертывания, создаем новые военные возможности, адаптируем нашу систему командования и контроля", - заявил Столтенберг.

Согласно новым военным планам НАТО, альянс намерен иметь в режиме постоянной готовности группировку численностью около 300 тыс. человек, а также развернутые у российских границ восемь передовых бригад, подготовленные склады боеприпасов, снаряжения и тяжелого вооружения. Помимо этого, альянс занимается совершенствованием логистики для быстрой переброски подкреплений на восточный фланг НАТО, в том числе из США и Канады.

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