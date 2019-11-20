​Столтенберг объяснил высокий бюджет НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил высокие военные затраты альянса по сравнению с оборонными расходами России.

Как передает об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что считает НАТО «эффективным альянсом» с «эффективными армиями».

Кроме того, сравнивая бюджет НАТО и расходы России, Столтенберг заявил о «более высоком жизненном стандарте».

«Если сравнивать зарплаты и расходы между союзниками по НАТО и Россией, то, конечно, уровень затрат выше. Когда вы сравниваете эти бюджеты по рыночным ценам и валютам, вы получаете такие выводы, но это не отражает меньшую эффективность», - заявил он.

Столтенберг отметил, что альянс планирует инвестировать столько средств, сколько понадобится для обеспечения «сдерживания и обороны».