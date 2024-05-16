Столтенберг назвал покушение на Фицо нарушением всех идеалов демократии

Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо нарушает все идеалы демократии и абсолютно неприемлемо.

Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо нарушает все идеалы демократии и абсолютно неприемлемо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая встречу начальников генеральных штабов НАТО.

"Разрешите мне выразить мою солидарность со Словакией после покушения на премьер-министра Роберта Фицо. Я работал с ним почти 20 лет, мы шокированы и потрясены этим покушением, оно нарушает любые идеалы демократии. Мы можем быть не согласны, мы можем придерживаться разных мнений, но такие акты насилия абсолютно неприемлемы", - сказал Столтенберг.