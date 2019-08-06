​Столтенберг назвал главные угрозы безопасности НАТО

Соперничество сверхдержав, терроризм и киберпреступность являются главными вызовами, которые в настоящее время стоят перед странами НАТО и их союзниками. Как передает Report со ссылкой ТАСС, такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг .

В качестве первостепенной угрозы Столтенберг отметил усиление конкуренции крупных держав, таких как Россия и Китай.

Вторым глобальным вызовом, с точки зрения Столтенберга, является терроризм: "Мы должны осуждать терроризм и экстремизм вне зависимости от их формы и обличья", - заявил он.

Еще одной угрозой Столтенберг считает развитие кибертехнологий и связанной с ними преступности. "Мы стали понимать, что кибератаки так же опасны, как обычные нападения", - отметил он и добавил, что НАТО активно работает над защитой своих институтов в сетевом пространстве.