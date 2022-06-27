Столтенберг: НАТО защитит страны Балтии от внешней угрозы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал сделать все возможное для защиты стран Балтии от внешней угрозы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал сделать все возможное для защиты стран Балтии от внешней угрозы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times.

"Мы никогда не делимся подробностями оперативных планов, - сказал Столтенберг в интервью газете Financial Times, опубликованном в понедельник. - Но могу заверить вас, что мы смогли защитить страны, граничащие с Россией, на протяжении десятилетий, корректируя свое присутствие в свете оценки угрозы. Мы делали это раньше и будем делать это снова".

По словам генсека альянса, на саммите НАТО в Мадриде будут приняты "масштабные и важные решения для дальнейшего усиления коллективной безопасности". Они радикально улучшат оборону блока на востоке, сместив акцент со сдерживания любого вторжения на полную защиту союзных территорий. Новая стратегическая концепция, которая будет определена в испанской столице, определит цели и подходы на следующее десятилетие, а также позволит согласовать значительно расширенный план защиты восточных союзников в ответ на российскую угрозу.

Вопросы увеличения сил альянса в странах Балтии Столтенберг, по его словам, обсуждал с их лидерами. "Они десятилетиями находились под советской властью. У них есть история, когда они на собственном горьком опыте узнали, что значит быть оккупированными и захваченными", - сказал глава альянса. "Я понимаю, что и премьер-министр Эстонии [Кая Каллас] хочет большего присутствия НАТО, и я могу ей это пообещать", - добавил Столтенберг.

Встреча НАТО на уровне глав государств и правительств состоится 28-30 июня в испанской столице. Ее участники примут новую стратегическую концепцию, рассмотрят вопросы укрепления альянса и последствия глобального изменения климата для сферы безопасности.