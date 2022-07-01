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Столтенберг: НАТО стремится не допустить войны с Россией

Столтенберг: НАТО стремится не допустить войны с Россией НАТО не является непосредственной участницей конфликта на Украине и ставит перед собой задачу не допустить прямого столкновения с Россией, ущерб от которого будет несопоставим с нынешними последствиями. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции по ито
Другие страны
1 июля 2022 г. 00:18
Столтенберг: НАТО стремится не допустить войны с Россией

НАТО не является непосредственной участницей конфликта на Украине и ставит перед собой задачу не допустить прямого столкновения с Россией, ущерб от которого будет несопоставим с нынешними последствиями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции по итогам саммита альянса его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

"Если произойдет полномасштабная война между Россией и НАТО, мы увидим страдания и разрушения гораздо больших масштабов. Поэтому у НАТО две задачи: одна - это предоставление помощи Украине. Но мы также несем ответственность за то, чтобы не допустить эскалации за пределами Украины. Поэтому НАТО не является стороной конфликта на земле", - сказал он.

"Мы не часть конфликта, и мы так значительно нарастили наше присутствие на востоке альянса, чтобы исключить любые ошибки в расчетах в Москве относительно нашей готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. Это наша базовая ответственность", - отметил Столтенберг.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: “NATO Rusiya ilə müharibənin qarşısını almağa çalışır”

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