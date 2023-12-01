Столтенберг: НАТО стремится как можно больше использовать "зеленые" источники энергии

НАТО стремится как можно больше использовать "зеленые" источники энергии и надеется, что в будущем это можно будет делать без ущерба для боеспособности.

НАТО стремится как можно больше использовать "зеленые" источники энергии и надеется, что в будущем это можно будет делать без ущерба для боеспособности.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом на конференции COP28 в Дубае заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Когда перед нами возникает выбор между "зеленой" энергетикой и боеготовностью, мы должны выбирать именно боеготовность", - сказал он.

При этом Столтенберг выразил уверенность, что в будущем, "наибольшую боеготовность будут обеспечивать как раз "зеленые" технологии". По его мнению, это связано с тем, что в настоящее время активно развиваются технологии, необходимые для эффективного применения не загрязняющих окружающую среду источников энергии.

По словам генсека НАТО, уже в настоящее время альянс стремится использовать новые технологии, чтобы уменьшать загрязнение окружающей среды при использовании самолетов, кораблей, бронетехники.

"И мы стараемся использовать солнечную энергию на наших базах", - добавил генсек.