Столтенберг: НАТО сосредоточена на том, чтобы конфликт в Украине не вышел за ее пределы

НАТО намерена обеспечить то, чтобы конфликт в Украине не вышел за пределы этой страны, поэтому нарастила присутствие на восточном фланге альянса.
Как передает Report, об этом заявил генсекретарь организации Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC.
"Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины, - сказал Столтенберг. - Поэтому мы значительно нарастили военное присутствие на восточном фланге альянса".