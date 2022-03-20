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Столтенберг: НАТО сосредоточена на том, чтобы конфликт в Украине не вышел за ее пределы

Столтенберг: НАТО сосредоточена на том, чтобы конфликт в Украине не вышел за ее пределы НАТО намерена обеспечить то, чтобы конфликт в Украине не вышел за пределы этой страны, поэтому нарастила присутствие на восточном фланге альянса.
Другие страны
20 марта 2022 г. 18:10
Столтенберг: НАТО сосредоточена на том, чтобы конфликт в Украине не вышел за ее пределы

НАТО намерена обеспечить то, чтобы конфликт в Украине не вышел за пределы этой страны, поэтому нарастила присутствие на восточном фланге альянса.

Как передает Report, об этом заявил генсекретарь организации Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC.

"Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины, - сказал Столтенберг. - Поэтому мы значительно нарастили военное присутствие на восточном фланге альянса".

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: “NATO diqqətini Ukrayna münaqişəsinin hüdudları aşmamasına yönəldib”

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