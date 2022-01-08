Столтенберг: НАТО считает свое расширение абсолютным благом

Главы МИД стран НАТО на видеоконференции в пятницу договорились о необходимости вести значимый диалог с Россией по вопросам европейской безопасности, однако заявили о неготовности к компромиссам о праве Украины и Грузии стремиться в НАТО.

Главы МИД стран НАТО на видеоконференции в пятницу договорились о необходимости вести значимый диалог с Россией по вопросам европейской безопасности, однако заявили о неготовности к компромиссам о праве Украины и Грузии стремиться в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи глав МИД стран Североатлантического альянса.

Министры также признали, что дипломатические усилия могут не дать результата, и в очередной раз заявили о наличии угрозы "агрессии России против Украины" в случае провала переговоров. Они предупредили, что при таком развитии ситуации введут против Москвы множество разных санкций и будут оказывать помощь Украине в плане подготовки военного персонала и поставок военной техники, однако никаких военных шагов в поддержку Киева альянс не предпримет, а лишь сосредоточится на укреплении обороны государств НАТО.

Главы МИД стран Североатлантического альянса обсуждали на видеоконференции согласованную позицию в ответ на российские инициативы по европейской безопасности, которые, в частности, станут предметом разговора в Брюсселе 12-13 января на первом за 2,5 года заседании Совета Россия - НАТО (СРН).

Столтенберг также сообщил, что министры обсудили ситуацию в Казахстане, но отказался давать оценки, как события в этой стране повлияют на переговоры с Россией.

"Мы всегда готовы выслушать обеспокоенности России, и мы готовы найти политический путь вперед. Но для того, чтобы был значимый диалог, необходимо снять сомнения относительно действий России", - сказал Столтенберг. По его словам, союзники по НАТО будут вести "диалог по безопасности с Россией прямо и открыто, но всегда есть риск, что дипломатия не принесет результата". "НАТО будет вести диалог с Россией, но мы должны быть подготовлены и к тому, что он может быть провален", - предупредил он.

Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что одновременно с диалогом "НАТО продолжит укреплять оборону государств альянса".

Он добавил, что НАТО допускает возможность нового военного конфликта в Европе из-за Украины, поэтому считает важным ведение диалога с Россией. "Наращивание Россией сил не прекращается, продолжается. Это посылает нам сигнал о реальном риске вооруженного конфликта в Европе. Поэтому важен диалог с Россией", - сказал он.

В связи с этим НАТО приветствует решение провести заседание Совета Россия - НАТО 12 января. "Проведение СРН - позитивный сигнал. Мы выслушаем обеспокоенности России. Мы готовы обсудить разные темы, включая контроль над вооружениями, как ядерными, так и обычными, военную транспарентность", - отметил он, подчеркнув при этом, что "обязательства должны быть обоюдными".

НАТО ни за что не пойдет на компромисс с Россией по принципу, что каждая страна может выбирать свои оборонные союзы, сказал Столтенберг.

"Сегодня союзники согласились, что нужен диалог с Россией, что необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить политический путь вперед. Но, с другой стороны, мы ни под каким видом не пойдем на компромисс по базовым принципам, включая то, что у каждой страны свой путь, каждая страна может выбирать свои оборонные союзы", - сказал он, подчеркнув, что НАТО также не согласится на меры, которые ограничат ее возможности защищать периферийные страны альянса.

Он особенно подчеркнул, что НАТО считает свое расширение абсолютным благом, поскольку этот процесс ведет "к распространению свободы и демократии по всей Европе". Генсек также отметил, что двери альянса должны оставаться открытыми не только для Украины и Грузии, но также для Финляндии и Швеции, если эти государства примут решение о вступлении.