Столтенберг: НАТО продолжает искать пути диалога с Россией

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжает искать пути установления диалога с Россией.

Как передает Report, с таким высказыванием он выступил в интервью газете Le Figaro.

"Россия остается нашим соседом, и мы хотим, чтобы в отношениях с ней не возникла ни новая холодная война, ни новая гонка вооружений. Мы продолжаем поиск путей диалога с Россией, поскольку считаем, что такой диалог возможен", - сказал генсек Альянса.