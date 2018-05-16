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    Столтенберг: НАТО продолжает искать пути диалога с Россией

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжает искать пути установления диалога с Россией. 

    Как передает Report, с таким высказыванием он выступил в интервью газете Le Figaro.  

    "Россия остается нашим соседом, и мы хотим, чтобы в отношениях с ней не возникла ни новая холодная война, ни новая гонка вооружений. Мы продолжаем поиск путей диалога с Россией, поскольку считаем, что такой диалог возможен", - сказал генсек Альянса.

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