Столтенберг: НАТО приветствует встречу Байдена и Путина

НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня

НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией, и приветствует предстоящую встречу президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг перед открытием саммита альянса.

"НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией. Это не признак слабости, напротив, это признак силы, и я приветствую предстоящую встречу президентов Байдена и Путина", - сказал он, подчеркнув, что лидеры 30 государств альянса проведут консультации в преддверии встречи Россия - США в Женеве. Столтенберг отметил, что альянс подтвердит свою политику в отношении России, основанную на "диалоге и сдерживании".

Саммит глав государств и правительств НАТО продемонстрирует единство и решимость альянса стать еще сильнее в эру глобальной мировой конкуренции, заявил Столтенберг.

"Решения, которые мы примем сегодня, пошлют сильный сигнал единства и решимости альянса, что мы делаем НАТО сильнее в эру глобальной конкуренции", - заявил он, подчеркнув, что он ожидает от лидеров новых решений о "повышении оборонных расходов стран НАТО".