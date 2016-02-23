Столтенберг: НАТО приветствует договоренности о перемирии в Сирии

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ "НАТО приветствует договоренности о перемирии в Сирии".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Европарламенте.

"Североатлантический альянс приветствует достигнутые договоренности о прекращении огня и все усилия, направленные на урегулирование кризиса", - сказал он.

В понедельник вечером было распространено совместное заявление РФ и США, в котором говорится о том, что режим прекращения огня в Сирии вступит в силу 27 февраля. В заявлении подчеркивается, что условия перемирия распространяются на все стороны конфликта, за исключением террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-нусра", а также других террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН.

Официальный Дамаск подтвердил поддержку прекращения огня в отношении организаций, не являющихся террористическими, и уже начал предпринимать конкретные шаги для его реализации.