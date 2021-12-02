Столтенберг: НАТО приветствовала бы прямые контакты между лидерами США и Россией

НАТО приветствовала бы новую личную встречу президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом.

НАТО приветствовала бы новую личную встречу президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на онлайн-форуме Reuters Next.

"НАТО верит в диалог с Россией и приветствует прямые контакты между Соединенными Штатами и Россией, - сказал Столтенберг в ответ на вопрос о том, считает ли он, что пришло время для новой встречи президентов двух стран. - НАТО также готова вести диалог с Россией на уровне альянса. У нас есть каналы для коммуникаций между военными, а я регулярно встречаюсь с министром иностранных дел (РФ Сергеем) Лавровым".

Столтенберг вновь обвинил Россию в "разрыве всех дипломатических связей с НАТО" и призвал Москву возобновить диалог. Однако, по словам главы альянса, в НАТО пока не получили ответа на предложение провести заседание Совета Россия - НАТО.

"Мы считаем, что диалог очень важен, особенно в такое сложное время, как сейчас. Диалог с Россией необходим, Россия - наш сосед, к лучшим отношениям с которым нам необходимо стремиться. Однако даже в обозримом будущем улучшить их не получится, нам необходимо хотя бы регулировать сложные отношения с Россией, и это еще одна причина сесть с ней за стол переговоров, - сказал генсек альянса. - Речь идет о важных, в особенности в эти непростые времена, темах контроля над вооружениями, прозрачности, снижения рисков, а также применения механизмов, которые позволяют предотвратить случайности и нештатные происшествия, а если таковые все же происходят, то не дают ситуации выйти из-под контроля".