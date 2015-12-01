Столтенберг: НАТО приняла стратегию борьбы с гибридными угрозами

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ НАТО приняла стратегию борьбы с гибридными угрозами. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини по итогам первого дня встречи министров обороны альянса, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы сегодня приняли стратегию борьбы с гибридными угрозами. Первыми отвечать на эти угрозы должны страны НАТО, которые непосредственно сталкиваются с ними. Эта сфера также является перспективной для сотрудничества между ЕС и НАТО, перед которыми стоят одинаковые вызовы безопасности", - подчеркнул Столтенберг.