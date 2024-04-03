Столтенберг: НАТО постоянно фиксирует наращивание Россией военной силы

НАТО постоянно фиксирует наращивание Россией военной силы. Поэтому союзникам Украины нужно делать больше для поддержки этой страны.

НАТО постоянно фиксирует наращивание Россией военной силы. Поэтому союзникам Украины нужно делать больше для поддержки этой страны.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перед началом встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе.

"Мы видим, как они получают боеприпасы, оружие из Северной Кореи и Ирана, значительное количество оружия и боеприпасов. Мы видим, как Россия смогла поставить свою экономику на военную основу. И мы видим, как Москва готова платить очень высокую цену с точки зрения людей и материалов ради незначительных достижений на поле боя в Украине, практически не уважая человеческие жизни", - заявил генсек.

Он добавил, что это причина того, почему ситуация на линии фронта так сложна. По мнению генерального секретаря НАТО, союзники Украины должны усилить помощь.