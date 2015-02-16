Столтенберг: НАТО помогает Украине с военной реформой

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Североатлантический альянс предоставит Украине практическую поддержку в проведении военных реформ. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, решение, вооружать Украину или нет, принимают отдельные государства-члены НАТО.

При этом генсек подчеркнул, что есть разница, предоставлять ли оружие законному правительству, или воюющим против него сепаратистам.

Йенс Столтенберг также отметил, что НАТО пытается установить конструктивные партнерские отношения с Россией и не стремится к конфронтации с ней, добавив, что Москва должна "уважать суверенитет всех стран".