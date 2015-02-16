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    Столтенберг: НАТО помогает Украине с военной реформой

    Генсек подчеркнул, что есть разница, предоставлять ли оружие законному правительству или воюющим против него сепаратистам

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Североатлантический альянс предоставит Украине практическую поддержку в проведении военных реформ. Как сообщает Report со ссылкой на BBC,  об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 

    По его словам, решение, вооружать Украину или нет, принимают отдельные государства-члены НАТО.

    При этом генсек подчеркнул, что есть разница, предоставлять ли оружие законному правительству, или воюющим против него сепаратистам.

    Йенс Столтенберг также отметил, что НАТО пытается установить конструктивные партнерские отношения с Россией и не стремится к конфронтации с ней, добавив, что Москва должна "уважать суверенитет всех стран".

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