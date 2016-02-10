Столтенберг: НАТО пока не планирует мониторинг турецких границ

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ "НАТО пока не планирует обеспечивать мониторинг границ Турции в целях борьбы с незаконной миграцией".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Сейчас было преждевременно отвечать на этот вопрос", - сказал он журналистам по окончании первого дня встречи в Брюсселе министров обороны 28 стран-членов НАТО.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу и канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявили, что в целях борьбы с незаконной миграцией предложат НАТО "создание механизмов мониторинга на границах, в том числе в районе Эгейского моря".