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    Столтенберг: НАТО пока не планирует мониторинг турецких границ

    Об этом генсек НАТО сказал журналистам по окончании первого дня встречи министров обороны 28 стран-членов НАТО в Брюсселе

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ "НАТО пока не планирует обеспечивать мониторинг границ Турции в целях борьбы с незаконной миграцией".

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

    "Сейчас было преждевременно отвечать на этот вопрос", - сказал он журналистам по окончании первого дня встречи в Брюсселе министров обороны 28 стран-членов НАТО.

    Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу и канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявили, что в целях борьбы с незаконной миграцией предложат НАТО "создание механизмов мониторинга на границах, в том числе в районе Эгейского моря".

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