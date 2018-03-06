Столтенберг: НАТО останется в Ираке по просьбе Багдада

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ НАТО сохранит присутствие в Ираке и продолжит оказывать поддержку ВС страны в соответствии с запросом Багдада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, находящийся с официальным визитом в Ираке.

"Мы здесь, потому что Ирак этого хочет", - сказал Столтенберг, указав, что альянс получил письменный запрос от премьер-министра Хейдара аль-Абади.

При этом он заверил, что НАТО "не задержится слишком долго" в республике и "продолжит подготовку иракских сил, чтобы не допустить повторного появления ИГ".

Отметим, что ранее иракский парламент потребовал от правительства обозначить сроки вывода иностранных военных из страны после разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).