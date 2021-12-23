Столтенберг: НАТО никогда не обещала не расширяться

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что альянс никогда не давал обещания не расширяться на восток.
Как передает Report, об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью агентству
"НАТО никогда не обещала не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса", - сказал Столтенберг. "Второе, есть документы 1970-х, 1990-х годов - Заключительный акт Хельсинки, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия - НАТО и множество других договоров, которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу", - добавил он.