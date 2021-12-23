Столтенберг: НАТО никогда не обещала не расширяться

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что альянс никогда не давал обещания не расширяться на восток.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что альянс никогда не давал обещания не расширяться на восток.

Как передает Report, об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью агентству DPA .

"НАТО никогда не обещала не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса", - сказал Столтенберг. "Второе, есть документы 1970-х, 1990-х годов - Заключительный акт Хельсинки, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия - НАТО и множество других договоров, которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу", - добавил он.