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Столтенберг: НАТО не знает истинные намерения России в отношении Украины

Столтенберг: НАТО не знает истинные намерения России в отношении Украины НАТО не знает, какие истинные намерения имеет российское правительство в отношении Украины.
Другие страны
30 января 2022 г. 15:12
Столтенберг: НАТО не знает истинные намерения России в отношении Украины

"НАТО не знает, какие истинные намерения имеет российское правительство в отношении Украины".

Как передает Report со ссылкой на ВВС, об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг

"У нас есть неопределенность в вопросе намерений России на Украине", - сказал он в интервью британской вещательной корпорации, отвечая на вопрос о том, является ли "угроза российского вторжения" неминуемой.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что альянс не планирует отправлять войска на Украину в случае военного конфликта между Киевом и Москвой. Вместо этого НАТО сосредоточится на поставках вооружений Украине и разработке санкционных мер против РФ, добавил генсек.

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Версия на азербайджанском языке NATO baş katibi: "Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı hansı addımlar atacağını bilmirik"

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