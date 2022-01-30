Столтенберг: НАТО не знает истинные намерения России в отношении Украины

НАТО не знает, какие истинные намерения имеет российское правительство в отношении Украины.

"НАТО не знает, какие истинные намерения имеет российское правительство в отношении Украины".

Как передает Report со ссылкой на ВВС , об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг

"У нас есть неопределенность в вопросе намерений России на Украине", - сказал он в интервью британской вещательной корпорации, отвечая на вопрос о том, является ли "угроза российского вторжения" неминуемой.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что альянс не планирует отправлять войска на Украину в случае военного конфликта между Киевом и Москвой. Вместо этого НАТО сосредоточится на поставках вооружений Украине и разработке санкционных мер против РФ, добавил генсек.