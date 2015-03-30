Столтенберг: НАТО не видит немедленных угроз членам альянса

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ "НАТО не видит немедленных угроз кому-либо из стран-членов альянса". Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Вы спросили, считаю ли я, что будет конфликт с Россией. Мы не видим никаких немедленных угроз против какого-либо союзника по НАТО. Мы концентрируемся на том, как продолжить осуществлять сдерживание. Одна из причин того, что мы не видим немедленных угроз союзникам, в том, что мы смогли осуществить должное сдерживание. Это успех НАТО", - сказал Столтенберг, выступая в Европарламенте.





