Столтенберг: НАТО не позволит террористам угрожать альянсу из Афганистана

"НАТО не допустит, чтобы международный терроризм угрожал альянсу с территории Афганистана".

"НАТО не допустит, чтобы международный терроризм угрожал альянсу с территории Афганистана".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу генсек НАТО на пресс-конференции по итогам внеочередной видеоконференции глав МИД альянса.

Страны НАТО выступили за сохранение контроля альянса над аэропортом Кабула после 31 августа, чтобы вывезти как можно больше людей, заявил генсек НАТО.

"США предложили сохранять контроль над аэропортом Кабула до 31 августа, однако страны НАТО выступили за продление этого промежутка времени, чтобы эвакуировать как можно больше людей", - заявил Столтенберг.