Столтенберг: НАТО не намерена начинать ядерные испытания в случае дератификации РФ ДВЗЯИ

НАТО не планирует возобновлять испытания ядерного оружия в контексте предпринимаемых Россией шагов по дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который не был ратифицирован Соединенными Штатами.

НАТО не планирует возобновлять испытания ядерного оружия в контексте предпринимаемых Россией шагов по дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который не был ратифицирован Соединенными Штатами.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров обороны альянса.

"До настоящего момента мы не видели никаких действий России по изменению конфигурации ее ядерных сил, которые бы требовали наших ответных действий. Мы продолжаем внимательно наблюдать за действиями России. Страны НАТО выполняют положения этого договора уже на протяжении 25 лет, и у нас нет планов вновь начинать ядерные испытания", - сказал он. Столтенберг также подчеркнул, что считает действия России "нарушением ее международных обязательств".

Напомним, что договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Договор не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали Египет, Израиль, Иран, Китай и США и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.