Столтенберг: НАТО не хочет вооруженного конфликта в Европе

Североатлантический альянс не заинтересован в вооруженном конфликте в Европе.

Североатлантический альянс не заинтересован в вооруженном конфликте в Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО не хочет нового вооруженного конфликта в Европе, мы хотим мира. И это не в интересах российского народа, чтобы в Европе возник новый вооруженный конфликт", - сказал он.

Генсек отметил, что альянс готов сесть за стол переговоров с Россией. "Мы готовы сесть за стол переговоров, честных и добросовестных переговоров, переговоров по существу", - сказал Столтенберг.