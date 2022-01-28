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Столтенберг: НАТО не хочет вооруженного конфликта в Европе

Столтенберг: НАТО не хочет вооруженного конфликта в Европе Североатлантический альянс не заинтересован в вооруженном конфликте в Европе.
Другие страны
28 января 2022 г. 20:34
Столтенберг: НАТО не хочет вооруженного конфликта в Европе

Североатлантический альянс не заинтересован в вооруженном конфликте в Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО не хочет нового вооруженного конфликта в Европе, мы хотим мира. И это не в интересах российского народа, чтобы в Европе возник новый вооруженный конфликт", - сказал он.

Генсек отметил, что альянс готов сесть за стол переговоров с Россией. "Мы готовы сесть за стол переговоров, честных и добросовестных переговоров, переговоров по существу", - сказал Столтенберг.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: "NATO Avropada silahlı münaqişə istəmir"

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