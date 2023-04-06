Столтенберг: НАТО и Финляндия никогда не были угрозой для России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя слова российского лидера Владимира Путина про инициирование Евросоюзом геополитического противостояния с Россией, утверждает, что это не противостояние ни со стороны ЕС, ни со стороны НАТО, альянс никогда не был у

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя слова российского лидера Владимира Путина про инициирование Евросоюзом геополитического противостояния с Россией, утверждает, что это не противостояние ни со стороны ЕС, ни со стороны НАТО, альянс никогда не был угрозой для РФ.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

"Это не противостояние ни со стороны ЕС, ни со стороны альянаса. НАТО и Финляндия никогда не были угрозой для России", - сказал Столтенберг.

По его словам, благодаря своему вступлению в НАТО Финляндия будет в большей безопасности, а НАТО станет сильнее. Столтенберг заявил, что не Россия должна решать, кто может вступать в альянс, это решение каждой независимой страны.