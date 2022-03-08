Столтенберг: НАТО готова защищать каждый дюйм территории альянса

Североатлантический альянс должен гарантировать, что конфликт в Украине не выйдет за пределы этой страны.

Североатлантический альянс должен гарантировать, что конфликт в Украине не выйдет за пределы этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Риге с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, которую транслировала онлайн пресс-служба альянса.

"НАТО несет ответственность за то, чтобы не произошло дальнейшей эскалации конфликта и его распространения за пределы Украины, - заявил Столтенберг. - Чтобы гарантировать, что невозможны никакие ошибки в расчетах в Москве, НАТО значительно усилила свое присутствие на востоке альянса, у нас 130 самолетов в высокой степени готовности, свыше 200 кораблей от крайнего Севера до Средиземного моря, развернуты тысячи дополнительных военных в регионе".

По его словам, НАТО готова защищать "каждый дюйм территории альянса".