Столтенберг: НАТО готов внести вклад в расследование ЧП на Balticconnector

НАТО готов внести вклад в расследование инцидента на подводном газопроводе Balticconnector.

НАТО готов внести вклад в расследование инцидента на подводном газопроводе Balticconnector.

Как передает Report, об этом написал в соцсети "X" генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Поговорил с премьером Эстонии (Кая Каллас) о повреждении критической инфраструктуры. НАТО готов внести вклад в расследование", - отметил он.

Во вторник норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

Ранее оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что в ночь на воскресенье газопровод был перекрыт после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Затем он сообщил, что есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода.

Balticconnector - газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше – 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Посредством газопровода Финляндия имеет доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе (пропускная способность - до 2,6 млрд кубометров в год).