Столтенберг: НАТО должна продолжать наращивать поставки военной помощи Украине

Страны НАТО должны продолжать наращивать поставки военной помощи Украине, чтобы помочь этой стране "достичь победы на поле боя".
Он не смог принять в ней личное участие из-за заражения коронавирусом.
"Страны НАТО предоставили военную помощь Украине на миллиарды долларов и подготовили десятки тысяч украинских военных. Мы должны продолжать оказывать и наращивать нашу военную помощь Украине, в частности через Группу поддержки Украины, которая работает на авиабазе Рамштайн (в Германии)", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что НАТО попытается помочь Украине "достичь победы на поле боя".