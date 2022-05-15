Столтенберг: НАТО должна продолжать наращивать поставки военной помощи Украине

Страны НАТО должны продолжать наращивать поставки военной помощи Украине, чтобы помочь этой стране "достичь победы на поле боя".

Страны НАТО должны продолжать наращивать поставки военной помощи Украине, чтобы помочь этой стране "достичь победы на поле боя".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг, который выступил по видеосвязи на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД альянса в Берлине.

Он не смог принять в ней личное участие из-за заражения коронавирусом.

"Страны НАТО предоставили военную помощь Украине на миллиарды долларов и подготовили десятки тысяч украинских военных. Мы должны продолжать оказывать и наращивать нашу военную помощь Украине, в частности через Группу поддержки Украины, которая работает на авиабазе Рамштайн (в Германии)", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что НАТО попытается помочь Украине "достичь победы на поле боя".