Столтенберг: НАТО четко дала понять, что готова к диалогу с Россией

НАТО четко заявила о готовности к диалогу с Россией.

НАТО четко заявила о готовности к диалогу с Россией.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью американской газете The Washington Post .

"Военное наращивание со стороны России необъяснимо и неоправданно. Именно России следует его объяснить, приступить к деэскалации и начать серьезный политический диалог с НАТО и ее союзниками. Мы ясно дали понять, что готовы к диалогу ", - отметил генсек НАТО.

Совет Россия - НАТО был правильным шагом к поиску политического решения для выхода из напряженности, добавил Столтенберг. "Недавно провели Совет Россия - НАТО. Мы не смогли договориться, но это как минимум был шаг в правильном направлении к деэскалации и поиску политического решения", - сказал он.