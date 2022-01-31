О нас
Report Georgia
Аудио новости

Столтенберг: НАТО четко дала понять, что готова к диалогу с Россией

Столтенберг: НАТО четко дала понять, что готова к диалогу с Россией НАТО четко заявила о готовности к диалогу с Россией.
Другие страны
31 января 2022 г. 21:18
Столтенберг: НАТО четко дала понять, что готова к диалогу с Россией

НАТО четко заявила о готовности к диалогу с Россией.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью американской газете The Washington Post.

"Военное наращивание со стороны России необъяснимо и неоправданно. Именно России следует его объяснить, приступить к деэскалации и начать серьезный политический диалог с НАТО и ее союзниками. Мы ясно дали понять, что готовы к диалогу ", - отметил генсек НАТО.

Совет Россия - НАТО был правильным шагом к поиску политического решения для выхода из напряженности, добавил Столтенберг. "Недавно провели Совет Россия - НАТО. Мы не смогли договориться, но это как минимум был шаг в правильном направлении к деэскалации и поиску политического решения", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Министр обороны Азербайджана совершит визит в Турцию
Министр обороны Азербайджана совершит визит в Турцию
31 января 2022 г. 17:22
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
31 января 2022 г. 13:46
Продолжаются поиски военнослужащего, заблудившегося в Кяльбаджарском направлении
Продолжаются поиски военнослужащего, заблудившегося в Кяльбаджарском направлении
31 января 2022 г. 12:02
Сняты ограничения на поездки в Шушу
Сняты ограничения на поездки в Шушу
31 января 2022 г. 11:51
Сегодня Ильхам Алиев посетил Гянджу
ФотоСегодня Ильхам Алиев посетил Гянджу
30 января 2022 г. 15:24
Генсек ВТО: Азербайджан является хорошей моделью в сфере таможни
ФотоГенсек ВТО: Азербайджан является хорошей моделью в сфере таможни
29 января 2022 г. 20:17
В Азербайджане в прошлом году совершено 11 тыс. экономических преступлений
В Азербайджане в прошлом году совершено 11 тыс. экономических преступлений
29 января 2022 г. 14:38
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
29 января 2022 г. 14:34
МВД прокомментировал информацию о протоколе на имя шехида
МВД прокомментировал информацию о протоколе на имя шехида
29 января 2022 г. 10:27
Ученые: Самым эффективным средством борьбы с “омикроном” является бустерная доза
Ученые: Самым эффективным средством борьбы с “омикроном” является бустерная доза
28 января 2022 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi