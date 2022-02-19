Столтенберг: Наступили опасные дни для Европы

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что еще не поздно, чтобы Россия отошла от края пропасти и прекратила подготовку к войне.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что еще не поздно, чтобы Россия отошла от края пропасти и прекратила подготовку к войне.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом Столтенберг сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что сегодня наступили "опасные дни для Европы".

"Россия разместила войска в Украине и вблизи ее границ - это самое большое военное наращивание со времен холодной войны. Мы не знаем, что произойдет, но риск возникновения конфликта реальный", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что страны-члены НАТО продолжают прилагать решительные дипломатические усилия для поиска политического решения.

"Однако, несмотря на утверждения Москвы, мы пока не видели никаких признаков отвода или деэскалации. Зато продолжается увеличение количества российских войск. Мы продолжаем очень внимательно отслеживать ситуацию. Мы призываем Россию сделать то, о чем она заявляет, и отвести свои войска от границ Украины. Это будет первый важный шаг на пути к мирному решению", - подчеркнул Столтенберг.