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Столтенберг: На заседании Совета НАТО обсудим процесс вступления Украины

Столтенберг: На заседании Совета НАТО обсудим процесс вступления Украины На заседании Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел в среду в Брюсселе будет обсужден вопрос продвижения к членству Украины в альянсе, требуемые реформы и их исполнение.
Другие страны
29 ноября 2023 г. 12:39
Столтенберг: На заседании Совета НАТО обсудим процесс вступления Украины

На заседании Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел в среду в Брюсселе будет обсужден вопрос продвижения к членству Украины в альянсе, требуемые реформы и их исполнение.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой перед Советом НАТО-Украина.

"Сегодня у нас будет историческая встреча. Первая встреча Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД. Эта встреча демонстрирует то, что Украина двигается все ближе к НАТО, на встрече мы также обсуждаем, как можно поддержать ваш путь к членству", - сказал он.

По словам генсека НАТО, также будут рассмотрены потребности украинской армии и ситуация на поле боя.

"Мы не должны недооценивать Россию и должны быть готовы к новым нападениям. Поэтому важно, чтобы наша солидарность с Украиной была продемонстрирована не только на словах, но и в делах", - подчеркнул Столтенберг.

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