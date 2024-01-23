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Столтенберг: Мы пытаемся не допустить эскалации между НАТО и Россией

Столтенберг: Мы пытаемся не допустить эскалации между НАТО и Россией Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил усиление присутствия альянса у границ с Россией желанием не допустить эскалацию и военный конфликт.
Другие страны
23 января 2024 г. 13:59
Столтенберг: Мы пытаемся не допустить эскалации между НАТО и Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил усиление присутствия альянса у границ с Россией желанием не допустить эскалацию и военный конфликт.

Об этом Report передает со ссылкой на российские СМИ.

"Два года назад в феврале 2022 года для НАТО стали очевидны две задачи: первая - это поддержка Украины… Другая цель - не допустить эскалации и полномасштабной войны между НАТО и Россией", - сказал он на брифинге в штаб-квартире военного блока в Брюсселе.

По его словам, НАТО добивается этого, усиливая свой восточный фланг, делая новые инвестиции в оборону, а также проводя новые учения.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что новые оборонные планы альянса, утвержденные на последнем саммите блока в Вильнюсе летом прошлого года, были разработаны, прежде всего, на случай столкновения с Россией.

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Версия на английском языке NATO trying to prevent war with Russia – Stoltenberg
Версия на азербайджанском языке Baş katib: "NATO ilə Rusiya arasında müharibənin qarşısını almağa çalışırıq"

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