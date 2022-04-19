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Столтенберг: Мир будет ужесточать санкции, пока Россия не прекратит войну против Украины

Столтенберг: Мир будет ужесточать санкции, пока Россия не прекратит войну против Украины Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что мировые лидеры намерены ужесточать санкции против Российской Федерации, пока Москва не прекратит войну против Украины.
Другие страны
19 апреля 2022 г. 22:45
Столтенберг: Мир будет ужесточать санкции, пока Россия не прекратит войну против Украины

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что мировые лидеры намерены ужесточать санкции против Российской Федерации, пока Москва не прекратит войну против Украины.

Как передает Report со ссылкой на сайт НАТО, генеральный секретарь Альянса принял участие в защищенной телефонной конференции, организованной президентом США Джозеф Байденом.

"Лидеры осудили нынешнее наступление России вдоль линии фронта на востоке Украины, в том числе тяжелые обстрелы, которые приводят к большим человеческим страданиям. Лидеры подчеркнули, что Путин должен прекратить войну немедленно, и они согласились на важности применения даже еще более высокой цены для Москвы, пока она этого не сделает", - говорится в сообщении.

Отдельно Столтенберг проинформировал своих коллег о работе, направленной на укрепление сдерживания и обороны альянса, отметив, что НАТО сделает все, что будет необходимо для защиты и обороны стран-членов.

Он также рассказал об усилиях альянса по предоставлению Украине дальнейшей военной, экономической и гуманитарной помощи.

В разговоре приняли участие премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн, президент Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Японии Фумио Кишида.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: "Rusiya Ukraynaya qarşı müharibəni dayandırana qədər dünya sanksiyaları sərtləşdirəcək"

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