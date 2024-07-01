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Столтенберг: Китай бросает вызов ценностям и интересам НАТО

Столтенберг: Китай бросает вызов ценностям и интересам НАТО НАТО не считает Китай противником, однако, по мнению альянса, Пекин бросает вызов его ценностям и интересам.
Другие страны
1 июля 2024 г. 04:21
Столтенберг: Китай бросает вызов ценностям и интересам НАТО

НАТО не считает Китай противником, однако, по мнению альянса, Пекин бросает вызов его ценностям и интересам.

Как передает Report, такое мнение выразил в интервью газете Yomiuri уходящий со своего поста генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности", - сказал он. Также Столтенберг утверждал, что КНР угрожает Тайваню и соседним с ним странам.

Кроме того, генсек НАТО обвинил Китай в оказании военной поддержки РФ. Он выступил с утверждением, что тем самым Пекин "разжигает самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны".

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