Столтенберг и Макрон обсудили Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию на границе Украины перед визитом президента Франции в Россию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию на границе Украины перед визитом президента Франции в Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Столтенберг написал в субботу в Twitter.

"Провел хороший телефонный разговор с президентом Эмманюэлем Макроном о размещении российских сил на территории и вокруг Украины. Я приветствую его личную приверженность к двойному подходу НАТО к России, основанное на диалоге и сдерживании. Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент", - заявил генсек.

Как сообщили в Елисейском дворце, в ходе разговора Макрон подчеркнул необходимость "продолжать усилия по снижению напряженности в регионе через диалог". Также он заявил о важности соблюдения "основных принципов европейской безопасности и суверенитета государств".

Отметим, что данный разговор состоялся в преддверии визита французского лидера в Россию, намеченного на 7 февраля.