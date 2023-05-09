Столтенберг: Евросоюз не сможет защитить Европу без помощи НАТО

Евросоюз не сможет самостоятельно защитить Европу без помощи других стран НАТО.

Евросоюз не сможет самостоятельно защитить Европу без помощи других стран НАТО.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете The Washington Post. Он комментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о "стратегической автономии" Европы.

"Приветствуем усилия Европейского союза в сфере обороны. Мы должны избегать дублирования и конкуренции, отчасти потому, что ЕС не может защитить Европу. 80% расходов на оборону НАТО приходится на союзников, не входящих в ЕС. Дело также в географии. Если посмотреть на карту НАТО, то на севере находится Норвегия, на юге - Турция, а также, конечно, США, Канада и Великобритания - они имеют решающее значение для обороны Европы", - отметил генсек НАТО.

По его словам, попытки ослабить связь между Северной Америкой и Европой приведут "не только к расколу НАТО, но и к расколу Европы". "Если мы чему-то и научились благодаря войне в Украине, так это тому, что Северная Америка и Европа должны стоять вместе", - указал Столтенберг.

Он добавил, что США, Канада и Великобритания с 2014 года обучали украинских военных, а сейчас оказывают значительную поддержку Украине. Согласно оценке главы альянса, 78% помощи Киеву поступает от союзников по НАТО, которые не входят в ЕС.