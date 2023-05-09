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Столтенберг: Евросоюз не сможет защитить Европу без помощи НАТО

Столтенберг: Евросоюз не сможет защитить Европу без помощи НАТО Евросоюз не сможет самостоятельно защитить Европу без помощи других стран НАТО.
Другие страны
9 мая 2023 г. 21:38
Столтенберг: Евросоюз не сможет защитить Европу без помощи НАТО

Евросоюз не сможет самостоятельно защитить Европу без помощи других стран НАТО.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете The Washington Post. Он комментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о "стратегической автономии" Европы.

"Приветствуем усилия Европейского союза в сфере обороны. Мы должны избегать дублирования и конкуренции, отчасти потому, что ЕС не может защитить Европу. 80% расходов на оборону НАТО приходится на союзников, не входящих в ЕС. Дело также в географии. Если посмотреть на карту НАТО, то на севере находится Норвегия, на юге - Турция, а также, конечно, США, Канада и Великобритания - они имеют решающее значение для обороны Европы", - отметил генсек НАТО.

По его словам, попытки ослабить связь между Северной Америкой и Европой приведут "не только к расколу НАТО, но и к расколу Европы". "Если мы чему-то и научились благодаря войне в Украине, так это тому, что Северная Америка и Европа должны стоять вместе", - указал Столтенберг.

Он добавил, что США, Канада и Великобритания с 2014 года обучали украинских военных, а сейчас оказывают значительную поддержку Украине. Согласно оценке главы альянса, 78% помощи Киеву поступает от союзников по НАТО, которые не входят в ЕС.

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